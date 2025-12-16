ATL CAMP 2026 – Cours de danse urbaine Salle de danse du 38 rue du Breil Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-11 11:30 – 19:30

Gratuit : non 20 € un cours Cours à l’unité : 20 €Pass 2 cours : 35 €Pass 3 cours : 50 €Pass 4 cours : 65 €FULL PASS : 75 € Billetterie : payasso.fr/atlarmy/reglement Tout public, Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Jeune Public

Après une première édition de folie, ATL CAMP revient pour sa deuxième édition !!! Dimanche 11 janvier 2026 de 11H30 à 19h30 ; hip-hop et afro seront au rendes-vous!

Salle de danse du 38 rue du Breil Nantes 44036

