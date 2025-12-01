Atlantic Recorder Orchestra : Concert de Noël à Saint-Herblain Eglise Saint-Louis de Montfort Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 20:30 – 23:00

Gratuit : oui Sur réservation : https://atlantic-recorder-orchestra.fr/#concerts Tout public, enfants à partir de 6 ans

Du lever du soleil de Sunrise à la Marche des rois, laissez-vous emporter par un voyage musical aux nombreux visages ! La flûte à bec, douce, brillante et dansante, vous guide de la poésie de Fauré et Mendelssohn aux oeuvres lumineuses de Sylvia Corinna Rosin. Un moment suspendu entre passé et présent, un concert de partage, apaisant et inspiré par la magie de Noël. Offrez-vous le plaisir de découvrir le plus grand orchestre de flûtes à bec de France pour Noël !

Eglise Saint-Louis de Montfort Nord Saint-Herblain 44800

02 40 76 53 67 https://atlantic-recorder-orchestra.fr/