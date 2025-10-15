Atlantique Jazz Festival 2025 Ville de Brest Brest

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-19

Du 3 au 19 octobre, la 22e édition de l’Atlantique Jazz Festival renouvelle son audace et sa pertinence sur le territoire brestois et plus largement, breton.

La programmation fait de ce festival le lieu d’expression des femmes dans la sphère du jazz. Des femmes compositrices, instrumentistes, directrices artistiques, arrangeuses.

Pas uniquement musiciennes mais aptes, et déterminées, à endosser tous les rôles de la création musicale. Ce festival est toujours à l’image de notre identité, nomade et aventureuse, ancrée sur le territoire grâce aux partenariats durables entretenus avec les salles du Quartz, du Vauban, La Carène ou encore le Mac Orlan.

En proposant des rendez-vous gratuits et en accès libre, nous confirmons notre souhait de rendre le jazz et les musiques improvisées accessibles, libres et appréciés par un large public.

Informations pratiques

Retrouvez le programme détaillé sur le site du festival https://www.plages-magnetiques.org/atlantique-jazz-festival-4/ .

Ville de Brest Divers lieux Brest 29200 Finistère Bretagne

