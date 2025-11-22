ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE BALADE ET ATELIER Saint-Germain-de-Calberte

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE BALADE ET ATELIER

Mairie Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Dernier atelier participatif de l’Atlas de la Biodiversité Communale. Au programme

Dès 14h départ devant la mairie pour une balade (ou en salle selon la météo) et échanges sur la biodiversité de la commune

Ensuite, rendez-vous à la mairie pour des ateliers participatifs dédiés à l’émergence des actions concrètes à mettre en place. Une petite collation est prévue au cours de l’après-midi.

La commune de Saint Germain de Calberte a le plaisir de vous inviter au dernier atelier participatif de son atlas de la Biodiversité Communale. Au programme

Dès 14h départ devant la mairie pour une balade (ou en salle selon la météo) et échanges sur la biodiversité de la commune

Ensuite, rendez-vous à la mairie pour des ateliers participatifs dédiés à l’émergence des actions concrètes à mettre en place. Une petite collation est prévue au cours de l’après-midi. .

Mairie Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 90 06

English :

Last participatory workshop of the Atlas of Communal Biodiversity. Program:

From 2pm, departure in front of the town hall for a walk (or indoors, depending on the weather) and discussions on the commune’s biodiversity

Afterwards, we’ll meet at the town hall for a series of participatory workshops designed to identify concrete actions to be taken. A light snack is planned for the afternoon.

German :

Letzter partizipativer Workshop des Atlas der kommunalen Biodiversität. Auf dem Programm stehen:

Ab 14 Uhr Start vor dem Rathaus für einen Spaziergang (oder im Saal, je nach Wetterlage) und Austausch über die Biodiversität der Gemeinde

Anschließend Treffpunkt im Rathaus für partizipative Workshops, die der Entstehung konkreter umzusetzender Maßnahmen gewidmet sind. Im Laufe des Nachmittags ist ein kleiner Imbiss vorgesehen.

Italiano :

Il workshop partecipativo finale dell’Atlante della biodiversità comunale. Programma:

Dalle 14:00, partenza da davanti al municipio per una passeggiata (o al chiuso a seconda del tempo) e discussioni sulla biodiversità del comune

In seguito, ci si ritroverà in municipio per una serie di laboratori partecipativi volti a individuare le azioni concrete da intraprendere. Durante il pomeriggio sarà servito uno spuntino leggero.

Espanol :

Taller participativo final del Atlas de Biodiversidad Comunitaria. Programa:

A partir de las 14.00 horas, salida frente al ayuntamiento para dar un paseo (o en el interior, según el tiempo que haga) y debatir sobre la biodiversidad del municipio

Después, nos reuniremos en el ayuntamiento para una serie de talleres participativos destinados a identificar acciones concretas a realizar. Por la tarde se servirá un tentempié ligero.

L’événement ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE BALADE ET ATELIER Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2025-11-17 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère