Atlas de la Biodiversité Communale Château-la-Vallière

Atlas de la Biodiversité Communale

Lieu-dit Le Pont d’Aune Château-la-Vallière Indre-et-Loire

Début : 2025-08-02 14:30:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Observez ces insectes aux couleurs éclatantes et au vol acrobatique. Libellules et demoiselles vous révéleront leurs secrets au fil de l’eau. Une animation ouverte à tous, petits et grands, pour observer, apprendre… et s’émerveiller.

Inscription obligatoire .

Lieu-dit Le Pont d’Aune Château-la-Vallière 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 27 23 23 chloe.gislot@sepant.fr

English :

Observe these insects with their brilliant colors and acrobatic flight. Dragonflies and damselflies will reveal their secrets to you along the water. An event open to all, young and old, to observe, learn… and marvel.

German :

Beobachten Sie diese Insekten mit ihren leuchtenden Farben und ihrem akrobatischen Flug. Libellen und Demoisellen offenbaren Ihnen ihre Geheimnisse im Laufe des Wassers. Eine Veranstaltung für alle, Groß und Klein, zum Beobachten, Lernen… und Staunen.

Italiano :

Osservate questi insetti dai colori brillanti e dal volo acrobatico. Libellule e damigelle vi sveleranno i loro segreti mentre galleggiate. L’evento è aperto a tutti, grandi e piccini, per osservare, imparare e lasciarsi stupire.

Espanol :

Observe estos insectos de colores brillantes y vuelo acrobático. Libélulas y caballitos del diablo le revelarán sus secretos mientras flota. Este evento está abierto a todos, jóvenes y mayores, para que pueda observar, aprender y asombrarse.

