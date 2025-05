Atlas de la Biodiversité Sortie d’Initiation à la botanique Site du CRAPA – Trélissac, 14 mai 2025 14:00, Trélissac.

Dordogne

Atlas de la Biodiversité Sortie d’Initiation à la botanique Site du CRAPA CRAPA circuit randonnée Trélissac Dordogne

Début : 2025-05-14 14:00:00

2025-05-14

La Société Mycologique et Botanique du Périgord vous propose une sortie d’initiation à la botanique ! Venez apprendre à reconnaitre les plantes sur le site du CRAPA à Trélissac !

Rendez-vous sur le parking en bas du CRAPA, environ 1,5 km à gauche après le centre Leclerc de Boulazac, en direction de Limoges (GPS 45.19432, 0.7741152), le mercredi 14 mai à 14h pour partir à la découverte des plantes du CRAPA !!

Pensez à prévoir des vêtements adaptés et une loupe si vous en possédez une !

Réservation obligatoire

Mail geyssartier@gmail.com

Tel 06 07 35 16 13

Animation gratuite .

CRAPA circuit randonnée

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 16 13 geyssartier@gmail.com

English : Atlas de la Biodiversité Sortie d’Initiation à la botanique Site du CRAPA

The Société Mycologique et Botanique du Périgord is organizing an introductory botanical outing! Come and learn to recognize plants at the CRAPA site in Trélissac!

German : Atlas de la Biodiversité Sortie d’Initiation à la botanique Site du CRAPA

Die Société Mycologique et Botanique du Périgord bietet Ihnen einen Ausflug zur Einführung in die Botanik an! Lernen Sie, die Pflanzen auf dem Gelände des CRAPA in Trélissac zu erkennen!

Italiano :

La Società micologica e botanica del Périgord organizza una gita di introduzione alla botanica! Venite a imparare a riconoscere le piante nel sito del CRAPA a Trélissac!

Espanol : Atlas de la Biodiversité Sortie d’Initiation à la botanique Site du CRAPA

La Sociedad Micológica y Botánica del Périgord organiza una salida de iniciación a la botánica Aprenda a reconocer las plantas en el CRAPA de Trélissac

