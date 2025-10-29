Atlas de l’anthropocène LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Atlas de l’anthropocène LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur vendredi 16 janvier 2026.
Atlas de l’anthropocène
LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Par Compagnie Vertical Détour, Frédéric Ferrer.
On connaît l’histoire. La morue a façonné pendant plus de 5 siècles les paysages et la vie des êtres humains, alimenté un commerce triangulaire puissant, lancé l’économie-monde, fondé le libéralisme, permis l’indépendance et la montée en puissance des Etats-Unis et nourri les esprits et les ventres de millions d’êtres humains sur tous les continents. Mais la morue était trop belle… et fut victime de son succès. Ce poisson, emblématique de la folie destructrice de l’espèce humaine, est parti. La morue n’est plus là. Et maintenant les humains l’attendent… et désespèrent de son retour…
Mais une morue peut-elle revenir ? La question est évidemment essentielle.
>Dès 14 ans, 1h20min.
>Tarifs Parvis normal 12€, réduit 6€, -26 ans 6€, abonné 8€. Réservation via la billetterie du Parvis scène. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org
English :
By Compagnie Vertical Détour, Frédéric Ferrer.
We know the story. For over 5 centuries, cod has shaped landscapes and the lives of human beings, fueled a powerful triangular trade, launched the world economy, founded liberalism, enabled the independence and rise to power of the United States, and fed the minds and bellies of millions of human beings on every continent. But cod was too good to be true… and became a victim of its own success. This fish, emblematic of the destructive madness of the human species, is gone. The cod is gone. And now humans are waiting for him… and despairing of his return…
But can a cod return? The question is obviously essential.
German :
Von Compagnie Vertical Détour, Frédéric Ferrer.
Wir kennen die Geschichte. Der Kabeljau hat über fünf Jahrhunderte lang die Landschaft und das Leben der Menschen geprägt, einen mächtigen Dreieckshandel angekurbelt, die Weltwirtschaft in Gang gesetzt, den Liberalismus begründet, die Unabhängigkeit und den Aufstieg der USA ermöglicht und die Köpfe und Bäuche von Millionen von Menschen auf allen Kontinenten ernährt. Doch der Kabeljau war zu schön … und wurde Opfer seines Erfolgs. Der Fisch, der für die Zerstörungswut der Menschheit steht, ist weg. Der Kabeljau ist nicht mehr da. Und nun warten die Menschen auf ihn… und verzweifeln an seiner Rückkehr…
Aber kann ein Kabeljau zurückkehren? Diese Frage ist natürlich von entscheidender Bedeutung.
Italiano :
A cura di Compagnie Vertical Détour, Frédéric Ferrer.
La storia la conosciamo. Per oltre cinque secoli, il merluzzo ha plasmato il paesaggio e la vita degli esseri umani, ha alimentato un potente commercio triangolare, ha lanciato l’economia mondiale, ha fondato il liberalismo, ha permesso l’indipendenza e l’ascesa al potere degli Stati Uniti e ha nutrito le menti e le pance di milioni di esseri umani in ogni continente. Ma il merluzzo era troppo bello per essere vero… e cadde vittima del suo stesso successo. Questo pesce, emblema della follia distruttiva della specie umana, è scomparso. Il merluzzo non c’è più. E ora gli umani lo aspettano… e disperano del suo ritorno…
Ma può un merluzzo tornare? La domanda è ovviamente essenziale.
Espanol :
Por Compagnie Vertical Détour, Frédéric Ferrer.
Conocemos la historia. Durante más de 5 siglos, el bacalao ha modelado el paisaje y la vida de los seres humanos, ha alimentado un poderoso comercio triangular, ha lanzado la economía mundial, ha fundado el liberalismo, ha permitido la independencia y el ascenso al poder de Estados Unidos y ha alimentado las mentes y los estómagos de millones de seres humanos en todos los continentes. Pero el bacalao era demasiado bueno para ser verdad… y cayó víctima de su propio éxito. Este pez, emblema de la locura destructiva de la especie humana, ha desaparecido. El bacalao ha desaparecido. Y ahora los humanos lo esperan… y desesperan por su regreso…
Pero, ¿puede volver un bacalao? La pregunta es obviamente esencial.
L’événement Atlas de l’anthropocène Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-10-29 par OT de Luz St Sauveur|CDT65