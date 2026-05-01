Montézic

Atlas de l’électricité

L’Oustal Montézic Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Création visuelle et graphique exposition de cartes, photos et archives sur l’histoire de la construction du barrage EDF de Montézic.

11h présentation de l’exposition de cartes, photos et archives sur l’histoire de la construction du barrage de Montézic.

14h balade mise en récit vers la digue du réservoir (1h de marche environ).

Dans le cadre de la résidence de territoire Montézic 2 Parlons Culture et Création , travail de collecte par le collectif Situations Courantes. .

L’Oustal Montézic 12460 Aveyron Occitanie +33 7 57 68 48 64

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English :

Visual and graphic creation: exhibition of maps, photos and archives on the history of the construction of the Montézic EDF dam.

L’événement Atlas de l’électricité Montézic a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)