ATLAS II – ARKEA ARENA Floirac

ATLAS II Début : 2026-04-18 à 20:00. Tarif : – euros.

COLLECTIF MUNERA PRESENTE : ATLAS IIQuelques mois après la bataille, le lève se voile et le silence qui régnait sur les ruines d’un monde que l’on croyait éteint s’efface.Sous la poussière, les fragments d’un Dieu s’assemblent à nouveau : Un nouveau chapitre s’écrit, plus grand, plus ambitieux, plus incandescent. Ce n’est plus seulement une soirée, mais le début d’une grande aventure annuelle. Une nouvelle fois, le temple s’érigera dans l’enceinte la plus monumentale de Bordeaux : pour une nuit inédite et hors du commun.Retrouvez pour cette 2ème édition un line-up d’alliances mythiques façonné par le Dieu des Cieux

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33