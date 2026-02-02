Atlas Oculto Exposition d’Anne-Laure Boyer Place Fouragnan Sadirac

Atlas Oculto Exposition d’Anne-Laure Boyer

Exposition des œuvres Atlas Oculto d’Anne-Laure Boyer, artiste pluridisciplinaire issue de la photographie et des arts graphiques, venue à la céramique depuis 2020, girondine, en résidence en partenariat avec la Villa Valmont de Lormont et l’AGAP. Depuis 2010, elle a commencé un travail de recherche sur des lieux disparus en Espagne : plus de 500 villages engloutis dans les lacs de barrages tout au long du 20e siècle, et dont il n’existe aucune cartographie, ni inventaire exhaustif. Un vide de mémoire qui l’a amenée à trouver ce titre Atlas Oculto et en faire la cartographie. Vernissage vendredi 6 février à partir de 18 h. Exposition visible du 6 février au 14 mars. .

Place Fouragnan Maison de la Poterie Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 60 03 museepoterie@sadirac.fr

