ATMO.agon de Sun Aliver – Vernissage de l’exposition Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-04 16:00 – 20:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Vernissage de l’exposition mardi 4 novembre 2025 de 16h à 20h LE PAVILLON présente l’exposition ATMO.agon de Sun Aliver, artiste plasticien, accueilli en résidence sur le quartier Bottière d’août à novembre 2025.Sun Aliver développe une pratique de sculpture qui se relie au dessin, à l’installation, la performance et l’édition. Les univers fantasy, science -fictionnels et l’immersion sensible dans des environnements naturels nourrissent son travail qu’il déploie en « mondes étendus ». Il conçoit ces mondes comme des interfaces entre le réel et des futurs projetés, cherchant à fertiliser le présent. L’attention qu’il porte aux différentes dimensions de l’espace l’amène souvent à travailler in-situ, considérant les lieux « hôtes » comme des portails où se rencontrent une vision humaine éthérée et une réalité incarnée située. L’exposition ATMO.agon présente le second arc narratif d’Agon, un monde fictionnel en cours de génération, avec une installation composée de sculptures, de peinture »portail » et de visions des paysages intérieurs de cet univers.

Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire 44980