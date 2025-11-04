ATMO.agon, Sun Aliver Le pavillon maison de quartier Bottière Nantes

LE PAVILLON, lieu dédié aux arts visuels au cœur du quartier Bottière à Nantes présente l’exposition ATMO.agon de Sun Aliver, artiste plasticien, accueilli en résidence sur le quartier.

LE PAVILLON présente l’exposition ATMO.agon de Sun Aliver, artiste plasticien, accueilli en résidence sur le quartier Bottière du 25 août au 03 novembre 2025. Sun Aliver développe une pratique de sculpture qui se relie au dessin, à l’installation, la performance et l’édition. Les univers fantasy, science -fictionnels et l’immersion sensible dans des environnements naturels nourrissent son travail qu’il déploie en ¨mondes étendus¨. Il conçoit ces mondes comme des interfaces entre le réel et des futurs projetés, cherchant à fertiliser le présent. L’attention qu’il porte aux différentes dimensions de l’espace l’amène souvent à travailler in-situ, considérant les lieux « hôtes » comme des portails où se rencontrent une vision humaine éthérée et une réalité incarnée située. L’exposition ATMO.agon présente le second arc narratif d’Agon, un monde fictionnel en cours de génération, avec une installation composée de sculptures, de peinture »portail » et de visions des paysages intérieurs de cet univers.

Trois évènement entourent cette exposition en présence de l’artiste :

Mercredi 22 octobre // 15h-16h // Ouverture de l’atelier

Mardi 04 novembre // 16h-20h // Vernissage de l’exposition

Mercredi 03 décembre // 20h30 // projection du film Suzume au Cinématographe à Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-04T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T18:00:00.000+01:00

twopoints.contact@gmail.com

Le pavillon maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce 44300 Nantes Doulon – Bottière Nantes 44300 Loire-Atlantique