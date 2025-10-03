Atmosphère, Atmosphère. Salle des Loisirs Saint-Étienne-de-Montluc

Atmosphère, Atmosphère. Salle des Loisirs Saint-Étienne-de-Montluc vendredi 3 octobre 2025.

Salle des Loisirs 33 Rue Aristide Briand Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Lors d’une conférence, un animateur tente de faire le tri sélectif des idées reçues sur les questions de réchauffement climatique. Il est vite perturbé par ses trois acolytes qui veulent s’emparer du sujet d’une manière décalé.

Le spectacle devient alors chaud bouillant, on décolle, on change d’atmosphère…

On plonge dans la couche d’ozone direction l’histoire du monde, du plus grand au plus petit, jusqu’au cœur de l’être humain, là où ça frissonne… De là, on part à la recherche de son rapport intime à la nature, de l’écocitoyen qui sommeille en nous, qui s’éclate, qui s’interroge, qui prend du plaisir, qui doute… Et qui rêve !

Réservation auprès du service Culture Mairie de Saint Etienne de Montluc.

Semaine Européenne du Développement Durable .

Salle des Loisirs 33 Rue Aristide Briand Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire

