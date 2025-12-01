« Atmosphère ! Atmosphère ! » : un portrait du 10e loufoque et poétique Mairie du 10e arrondissement PARIS
« Atmosphère ! Atmosphère ! » : un portrait du 10e loufoque et poétique Mairie du 10e arrondissement PARIS mercredi 10 décembre 2025.
Bienvenue dans une promenade sentimentale à travers le 10e arrondissement, qui flâne entre images, souvenirs et impressions, plus qu’elle n’en dresse l’impossible catalogue.
Bienvenue dans le pays aux frontières trouées, atelier géant, dock,
entrepôt, tour à tour refuge et nasse, révolte, foule, foire et scène
ouverte.
Bienvenue chez vous !
Le parcours de l’exposition
- Le 10e, inspiration inépuisable :
de Robert Desnos et Jacques Prévert à Sexion d’assaut et les Fatals
Picards, en passant par Léon-Paul Fargue ou Jean-Claude Grumberg
- Tous des poètes : mur d’expression libre
- Les Kurdes du 10e pris pour cible
- Quatre d’entre elles : les femmes du 10e qui ont fait l’Histoire
- Des lépreux, des parias, des pendus…
- Le Camp Lévitan
- Un fichu bric-à-brac
- La nuit du 13 novembre
- Le Dix en chiffres
- L’Internationale de la table
Vernissage
Le vernissage de l’exposition, ouvert à toutes et tous, se déroulera le mercredi 10 décembre à partir de 19h, en présence des artistes.
Les artistes
Marie Desplechin
Écrivaine, scénariste et journaliste, Marie Desplechin, née en 1959, a
écrit une centaine de livres. Son premier recueil de nouvelles, Trop sensibles,
a été la surprise de la rentrée littéraire en 1995, imposant une voix
nouvelle et bientôt incontournable dans le paysage de l’édition
française. Dix ans plus tard, en 2005, elle reçoit le prix Médicis Essai
pour La Vie sauve.
Toutefois, ce qui l’anime véritablement, c’est d’écrire pour les
enfants
et les adolescents, nourrissant tous les imaginaires à travers ses
œuvres depuis maintenant près de 30 ans. En 2020, elle a ainsi reçu la
Grande Ourse
du Salon du livre et de la presse jeunesse pour avoir « marqué
durablement la littérature jeunesse ».
Serge Bloch
Né à Colmar en 1956, Serge Bloch est un auteur et un
illustrateur mondialement reconnu. Aujourd’hui, son œuvre se partage
entre illustration pour enfants et adultes, dessin de presse, travaux
publicitaires, affiches culturelles et expositions personnelles. Il est
le créateur de SamSam, Zouk, ou encore Max et Lili, et a travaillé pour de grandes marques telles que Hermès et Samsung.
Il
a reçu de nombreuses distinctions dont le prix Bologna Ragazzi, le prix
Baobab du Salon de Montreuil, le prix Bernard Versele ou encore la
Médaille d’or de la Society of Illustrators NYC, en 2005 et 2014, aux
États-Unis.
Imaginée par l’autrice Marie Desplechin et l’illustrateur Serge Bloch, cette exposition nous invite à redécouvrir le 10e arrondissement hors des sentiers battus. Un voyage sensible, artistique et plein d’humour, aussi subjectif que jubilatoire, à découvrir en Mairie du 10e à partir du 10 décembre 2025 !
Du mercredi 10 décembre 2025 au mardi 31 mars 2026 :
Le mercredi 10 décembre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-10T01:00:00+01:00
fin : 2026-04-01T01:59:59+02:00
Date(s) : 2025-12-10T19:00:00+02:00_2025-12-10T21:00:00+02:00
Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS
+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris