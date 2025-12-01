Bienvenue dans une promenade sentimentale à travers le 10e arrondissement, qui flâne entre images, souvenirs et impressions, plus qu’elle n’en dresse l’impossible catalogue.

Bienvenue dans le pays aux frontières trouées, atelier géant, dock,

entrepôt, tour à tour refuge et nasse, révolte, foule, foire et scène

ouverte.

Bienvenue chez vous !

Le parcours de l’exposition

Le 10 e , inspiration inépuisable :

de Robert Desnos et Jacques Prévert à Sexion d’assaut et les Fatals

Picards, en passant par Léon-Paul Fargue ou Jean-Claude Grumberg

Le Camp Lévitan

Un fichu bric-à-brac

La nuit du 13 novembre

Le Dix en chiffres

L’Internationale de la table

Vernissage Le vernissage de l’exposition, ouvert à toutes et tous, se déroulera le mercredi 10 décembre à partir de 19h, en présence des artistes.

Les artistes

Marie Desplechin

Écrivaine, scénariste et journaliste, Marie Desplechin, née en 1959, a

écrit une centaine de livres. Son premier recueil de nouvelles, Trop sensibles,

a été la surprise de la rentrée littéraire en 1995, imposant une voix

nouvelle et bientôt incontournable dans le paysage de l’édition

française. Dix ans plus tard, en 2005, elle reçoit le prix Médicis Essai

pour La Vie sauve.

Toutefois, ce qui l’anime véritablement, c’est d’écrire pour les

enfants

et les adolescents, nourrissant tous les imaginaires à travers ses

œuvres depuis maintenant près de 30 ans. En 2020, elle a ainsi reçu la

Grande Ourse

du Salon du livre et de la presse jeunesse pour avoir « marqué

durablement la littérature jeunesse ».

Serge Bloch

Né à Colmar en 1956, Serge Bloch est un auteur et un

illustrateur mondialement reconnu. Aujourd’hui, son œuvre se partage

entre illustration pour enfants et adultes, dessin de presse, travaux

publicitaires, affiches culturelles et expositions personnelles. Il est

le créateur de SamSam, Zouk, ou encore Max et Lili, et a travaillé pour de grandes marques telles que Hermès et Samsung.

Il

a reçu de nombreuses distinctions dont le prix Bologna Ragazzi, le prix

Baobab du Salon de Montreuil, le prix Bernard Versele ou encore la

Médaille d’or de la Society of Illustrators NYC, en 2005 et 2014, aux

États-Unis.

Imaginée par l’autrice Marie Desplechin et l’illustrateur Serge Bloch, cette exposition nous invite à redécouvrir le 10e arrondissement hors des sentiers battus. Un voyage sensible, artistique et plein d’humour, aussi subjectif que jubilatoire, à découvrir en Mairie du 10e à partir du 10 décembre 2025 !

Du mercredi 10 décembre 2025 au mardi 31 mars 2026 :

Le mercredi 10 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS