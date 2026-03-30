« Ato (des)colonial » – Exposition et conférence sur la décolonisation de l’Afrique lusophone, Bibliothèque Rigoberta Menchú, Pessac

« Ato (des)colonial » – Exposition et conférence sur la décolonisation de l’Afrique lusophone 30 mars – 10 avril Bibliothèque Rigoberta Menchú Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-30T08:30:00+02:00 – 2026-03-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-10T08:30:00+02:00 – 2026-04-10T19:00:00+02:00

Bibliothèque Rigoberta Menchú Université Bordeaux Montaigne Pessac 33607 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-rigoberta-menchu.html https://www.instagram.com/bubmontaigne/

Conférence le mardi 31 mars (10h30-12h30) autour de la nouvelle édition de l’ouvrage Histoire de l’Afrique lusophone, avec Michel Cahen et Armelle Enders. Séance animée par Soraya Lani.