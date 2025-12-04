ATOMIC B3 Tribute to Count Basie & Duke Ellington Beaune

ATOMIC B3 Tribute to Count Basie & Duke Ellington

64 Rue de Lorraine Beaune Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Début : 2025-12-04 20:30:00

fin : 2025-12-04 23:00:00

2025-12-04

19e Beaune Blues Boogie Festival

Dans ce projet autour de l’orgue Hammond, Stefan Patry a réuni autour de lui quatre musiciens exceptionnels, totalement habités par le jazz, le pur swing qui a fait danser toute une génération et se perpétue, dans des lieux mythiques comme le célèbre Caveau de la Huchette à Paris, où le combo ATOMIC B3 de Stefan Patry se produit régulièrement.

Le quintet interprète les plus grands standards du fameux disque Atomic Basie, sorti en 1958, avec des morceaux comme Splanky, Li’l Darlin’, Flight of the foo birds, ou encore le fameux April in Paris arrangé par l’organiste Wild Bill Davis, ainsi que les plus grands succès du big band de Duke Elligton, Caravan, In a mellow tone, C jam blues, Satin Doll…

Un concert explosif de pur swing et de joie partagée !

Orgue Hammond B3 & vocal Stefan Patry, sax ténor Jean-Jacques Elangue, trompette & vocal Ronald Baker, guitare Nicolas Peslier, batterie Thomas Derouineau. .

64 Rue de Lorraine Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 55 61 theatre@mairie-beaune.fr

