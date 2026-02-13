Atomic Joy – Ana Pi, Salle du Lignon, Vernier

Atomic Joy – Ana Pi 17 et 18 février Salle du Lignon

Tarifs entre 10 et 30 CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T20:00:00+01:00 – 2026-02-17T21:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T20:00:00+01:00 – 2026-02-18T21:30:00+01:00

Et si la joie pouvait s’activer comme une spectaculaire force de résistance ? Inspirée de danses afro-diasporiques et de leurs dérivés actuels, Atomic Joy démontre à quel point l’héritage est vaste et la mutation perpétuelle.

Danser pour empêcher la fin du monde ; le projet semble farfelu. Porteur de mémoire et de vitalité, le corps dansant est pourtant une arme redoutable contre l’effondrement, et la joie une inépuisable source d’insurrection. Réunis par la chorégraphe Ana Pi, 8 jeunes interprètes issus des danses urbaines composent avec euphorie et fureur une pièce savamment orchestrée. Quelle réjouissance de sentir l’énergie créatrice circuler entre les danseurs comme une matière vivante. Décliné au rythme de la musique de Christophe Chassol, chaque geste connecte le passé au désir d’un futur collectif, dans un élan à la fois sacré et libérateur.

En co-accueil avec Vernier Culture

Tariffs :

Plein tarif CHF 30

Tarif réduit CHF 20

Tarif Passedance CHF 20

Tarif jeune CHF 17

Tarif 20 ans 20 francs CHF 10

Tarif festivalier·ère CHF 10

Salle du Lignon Place du Lignon 16, 1219 Vernier Vernier 1219 Genève

Festival Antigel Festival Antigel Arts Vivants