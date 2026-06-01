Atomic Ladies, Maison Folie Moulins, Lille

Atomic Ladies Samedi 6 juin, 20h30 Maison Folie Moulins Nord

Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

S’il y a bien un lieu où elles s’épanouissent, c’est bien la scène : les Atomic Ladies, ce sont neuf musiciennes (chant, cuivres, section rythmiques, guitares, claviers) réunies autour de sonorités groove et funk. Passionnées par la soul psyché des 1970’s, le charisme dantesque de James Brown et Chaka Khan, le jazz groovy de Maceo Parker, elles proposent, depuis une dizaine d’années, un répertoire diversifié, depuis la reprise de classiques devenus cultes à des compositions ciselées. Alors ? On danse !

Découvrir : https://youtu.be/DQxwrOjW4Dg?si=J5SUpkYEIwdksVih

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026 organisé par la Ville de Lille, du 05 au 07 juin 2026.

Gratuit

Tout public

Samedi 06 juin, 20 h 30

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins [{« data »: {« author »: « Atomic Ladies Officiel », « cache_age »: 86400, « description »: « Lien vers notre page Facebook :nhttps://www.facebook.com/atomicladiesnnLien vers notre page Instagram (pc) :nhttps://www.instagram.com/atomicladiesfunk/?hl=f », « type »: « video », « title »: « TEASER | ATOMIC LADIES », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/DQxwrOjW4Dg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=DQxwrOjW4Dg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwX86G-vD08ORbsygE06S1Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

Ça groove à Maison Folie Moulins ! Les Atomic Ladies débarquent : soul 70’s, funk et vibes irrésistibles. Venez danser !

DR