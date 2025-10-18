ATOMIC PING PONG [DISCO GROOVE EXPLOSIF] Ventenac-Cabardès

Refrains hypnotiques à triple sens, nappes de synthé enveloppantes et clarinette basse explosive, chaque morceau est l’occasion de changer de costume comme de style. Atomic Ping Pong vous invite à danser sur un sentier surréaliste, politique et plein d’auto-dérision.

Soirée disco paillettes.

Avenue du 19 Mars 1962 Ventenac-Cabardès 11610 Aude Occitanie +33 6 32 99 75 73 contact@11bouge.com

English :

Hypnotic triple entendre choruses, enveloping synth strings and explosive bass clarinet, each track is an opportunity to change costume as well as style. Atomic Ping Pong invites you to dance along a surreal, political and self-deprecating path.

A glittering disco evening.

German :

Hypnotische Refrains mit dreifacher Bedeutung, einhüllende Synthie-Teppiche und eine explosive Bassklarinette jeder Song bietet die Möglichkeit, den Anzug und den Stil zu wechseln. Atomic Ping Pong lädt Sie ein, auf einem surrealen, politischen und selbstironischen Pfad zu tanzen.

Glitzer-Disco-Abend.

Italiano :

Con i loro ipnotici ritornelli a triplo senso, gli avvolgenti strati di synth e l’esplosivo clarinetto basso, ogni brano è un’occasione per cambiare costume e stile. Atomic Ping Pong vi invita a ballare lungo un percorso surreale, politico e autoironico.

Una serata disco scintillante.

Espanol :

Con sus hipnóticos estribillos de triple sentido, sus envolventes capas de sintetizador y su explosivo clarinete bajo, cada tema es una oportunidad para cambiar de vestuario y de estilo. Atomic Ping Pong te invita a bailar por un camino surrealista, político y autodespreciativo.

Una noche de discoteca brillante.

L’événement ATOMIC PING PONG [DISCO GROOVE EXPLOSIF] Ventenac-Cabardès a été mis à jour le 2025-10-06 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude