ATOMSPHÈRE + CHAPELLE DES CARMÉLITES Toulouse

ATOMSPHÈRE +

CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12.8 – 12.8 – EUR

12.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-21 00:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Soirée éclectique qui vous transporte dans une autre dimension. Un évènement festif où musique et lumières sont les clous du spectacle !

Atomsphère change d’échelle et s’élève vers une nouvelle dimension.

Pour cette édition augmentée de la série de soirées toulousaines d’ATOM Festival, la magie s’invite entre les murs de la Chapelle des Carmélites, écrin patrimonial hors du temps.

Au fil de la nuit, bal trad, synthpop, DJ set et création lumineuse se mêlent pour faire vibrer le lieu, éveiller les sens et révéler toute la poésie de cet espace emblématique. 12.8 .

CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

An eclectic evening that transports you into another dimension. A festive event where music and lights are the stars of the show!

