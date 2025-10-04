Atout Bout’Folie Médiathèque – Savigneux Savigneux

Atout Bout’Folie Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque – Savigneux Loire

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T16:00

Pique-nique conté et ateliers créatifs

De 9h30 à 16h00, venez passer une journée ludique et pleine de surprises !

Au programme : un pique-nique conté animé avec des kamishibaï, des ateliers créatifs comme le Blink Book (anime tes coloriages), une initiation à l’intelligence artificielle où les enfants pourront dessiner et générer de la musique à partir de leurs créations, des quiz autour du manga et de la littérature, ainsi que la diffusion d’un stop motion original réalisé en 3D sur le thème du Petit Chaperon rouge.

Une journée conviviale et imaginative à partager en famille ou entre amis !

Médiathèque – Savigneux 7 Allée des Mésanges 42600 Savigneux Savigneux 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477585084 https://copernic.loireforez.fr/

