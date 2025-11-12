Atout coeur Espace Noriac Limoges
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
MANI sort son atout cœur. Les compos de Nicolas (clavier) vous emmèneront dans des univers très variés pour servir les textes de Manuella, chanteuse violoniste. Christophe et Philippe les accompagnent respectivement à la batterie et à la contrebasse. Chaleureux, positifs, ils vous attendent nombreux, très nombreux pour partager une soirée pour écouter, danser et chanter. Retrouvez-les sur leur chaîne youtube pour apprendre à les connaître, ils adorent partager leur musique. .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 20 62 50 mani.leclerc@orange.fr
