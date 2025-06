Atout plage Stretching en musique sur la plage, à gauche du poste de secours Royan 7 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Atout plage Stretching en musique sur la plage, à gauche du poste de secours Plage du Chay Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-07

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-07-07

Chaque jour des séances de sport gratuites sur nos plages encadrées par des professionnels diplômés. Prévoir tapis et bouteille d’eau pour toutes les activités

.

sur la plage, à gauche du poste de secours Plage du Chay

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 55

English :

Free daily sports sessions on our beaches supervised by qualified professionals. Bring a mat and water bottle for all activities

German :

Jeden Tag gibt es kostenlose Sportangebote an unseren Stränden, die von diplomierten Fachleuten betreut werden. Bitte bringen Sie eine Matte und eine Flasche Wasser für alle Aktivitäten mit

Italiano :

Tutti i giorni, sessioni sportive gratuite sulle nostre spiagge sotto la supervisione di professionisti qualificati. Portate con voi un tappetino e una bottiglia d’acqua per tutte le attività

Espanol :

Todos los días, sesiones deportivas gratuitas en nuestras playas supervisadas por profesionales cualificados. Trae una esterilla y una botella de agua para todas las actividades

L’événement Atout plage Stretching en musique Royan a été mis à jour le 2025-06-16 par Mairie de Royan