ATRIUM SOUS LES ÉTOILES, LA NUIT DE LA LECTURE Montpellier

ATRIUM SOUS LES ÉTOILES, LA NUIT DE LA LECTURE

Route de Mende Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Le 29 janvier, de 19h30 à 21h30, l’université Paul-Valéry invite le public à une expérience poétique et sensorielle inédite, ATRIUM sous les étoiles la Nuit de la lecture à la bibliothèque universitaire, où littérature, musique et arts vivants s’entrelacent.

Le 29 janvier, de 19h30 à 21h30, l’université Paul-Valéry invite le public à une expérience poétique et sensorielle inédite, ATRIUM sous les étoiles la Nuit de la lecture à la bibliothèque universitaire, où littérature, musique et arts vivants s’entrelacent.

Manifestation culturelle nationale, les Nuits de la lecture, portées par le Centre National du Livre en sont à leur 10e édition ! Pour s’imprégner de la thématique de l’année, Villes et Campagnes , Atrium revêt une nouvelle topographie le temps de la soirée l’espace urbain, lumineux, agité, bruyant, prend ses quartiers au rez-de-chaussée ; l’entre-deux de la banlieue, à la fois vivante et mesurée s’installe au deuxième étage et enfin, la douce tranquillité de la campagne et de son ciel étoilé se dévoilent au 3e étage…

Finalement, c’est tout Atrium* qui vous accueille autour d’animations culturelles qui mettent à l’honneur les mots sous toutes leurs formes !

*Pour les plus studieux, le 1er étage conserve son usage habituel d’espace de travail.

Programmation (susceptible d’évolution)

REZ-DE-CHAUSSÉE

Projection sur l’écran géant

Saynètes Créatures des villes, Créatures des champs Métiers des villes, Métiers des champs . Réalisations des étudiants en M2 Création Numérique.

Concerts, grand hall

Musique profane médiévale, voix et instruments médiévaux et modernes, par les étudiants interprètes de musicologie médiévale et du CIMM.

Bouchra & Marko, duo guitare et chant de pop folk.

Projet musical constitué d’une machine et d’une basse, par l’artiste performeur HAG.

Archipel 1

Atelier écriture autour du solar punk, science-fiction optimiste et écologique. Animé par Théo Maligeay, doctorant en civilisation américaine.

2EME ETAGE

Restitution d’ateliers d’écriture. Animé par Emilie Klene, enseignante-chercheuse en littérature française.

Creative Writing, restitution polyphonique d’un atelier d’écriture créative. Animé par Lily Robert-Foley, poétesse, écrivaine et enseignante-chercheuse en littérature comparée.

3EME ETAGE

Le Kiosque des bons souvenirs

Nos bons et mauvais souvenirs se partagent notre mémoire. Et vous ? Où se logent vos mauvais souvenirs ? Et si vous pouviez vous en délester ? À travers une installation participative, abandonnez l’un de vos mauvais souvenirs et repartez avec un bon ! Animé par l’autrice et performeuse Claire Musiol.

Archives de la solitude

Écris ta solitude et partage-la avec d’autres solitaires. Ici, les solitudes se croisent. Lis les lettres anonymes accrochées sur le tableau, puis laisse la tienne qui viendra nourrir une archive vivante de récits intimes partagés. Peut-être y trouveras-tu un écho ? Création des étudiants de L3 Science du Langage.

Espace détente

Installation artistique à projection lumineuse

Lectures chuchotées en langues étrangères

Souffles poétiques chuchotés à l’oreille des participants

Sieste musicale

Terrasse

Observation du ciel nocturne, association d’astronomie (sous réserve)

Soirée gratuite, ouverte à tous et toutes. .

Route de Mende Montpellier 34090 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On January 29, from 7:30pm to 9:30pm, Paul-Valéry University invites the public to a unique poetic and sensory experience, ATRIUM under the stars: Reading Night at the University Library, where literature, music and the performing arts intertwine.

L’événement ATRIUM SOUS LES ÉTOILES, LA NUIT DE LA LECTURE Montpellier a été mis à jour le 2026-01-15 par 34 OT MONTPELLIER