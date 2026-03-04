Attache ta tuque ! Le Québec débarque à Conthey, Salle Polyvalente, Conthey

Attache ta tuque ! Le Québec débarque à Conthey Samedi 7 mars, 17h00 Salle Polyvalente Conthey

35.- CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T17:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-07T17:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:59:00+01:00

Préparez-vous à vivre des instants hauts en couleurs, en saveurs… et en décibels !

Le 7 mars 2026, Conthey se transforme en véritable cabane à sucre pour accueillir la toute première édition de « Attache ta tuque ! », un événement festif aux accents 100% québécois.

Programme

Dès 17h00 : accueil en musique avec William Bisson / Apéro – Bars et Food Truck Poutine (Billets concerts)

17h30–19h30 : cabane à sucre (buffet/Billets Repas & Concerts épuisés)

Dès 19h00 : Tire sur la neige pour tous ! (non payant avec le billet Repas & Concerts)

20h00-20h15: Ouverture officielle de la 1ère édition « Attache ta tuque ! Le Québec débarque à Conthey » en présence des autorités officielles Valaisannes et Québecoises ainsi que la marraine de la soirée: Diane Tell

20h15-21h15: Concert Priscillia Quirion

21h30-23h15: Concert Lendemain de Veille

23h15-02h00: Attache ta tuque ! On continue en musique….

Ambiance conviviale garantie, avec food truck poutine, bières québécoises, vente de produits artisanaux.

Salle Polyvalente Salle Polyvalente Conthey 1964 Conthey Valais [{« type »: « link », « value »: « https://www.contheyshow.ch/events/attache-ta-tuque-quebec/ »}]

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie québec conthey

Conthey Show