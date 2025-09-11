Attaque nocturne au musée d’art et d’histoire hôtel beurnier-rossel Montbéliard

Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Début : 2026-02-01 15:30:00

2026-02-01

Attaque nocturne

Un soir de pleine lune, le carrosse d’un riche bourgeois subit l’attaque d’une étrange créature. Depuis, des rumeurs de crimes maléfiques se répandent parmi les domestiques de l’Hôtel Beurnier-Rossel. Simples commérages ou annonce d’un funeste futur, à vous de mener l’enquête !

Familles, à partir de 9 ans

Jeu d’ambiance inédit à partager en famille, librement inspiré du jeu du Loup Garou de Thiercelieux

Sur réservation, places limitées. Billetterie en ligne.

Durée 2h .

Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

