Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer

Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer mercredi 16 juillet 2025.

Attelages des Grandes Marées

Place René K’Dual Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 17:15:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Visite des parcs à huîtres et moulières en voitures hippomobiles. Découverte d’un patrimoine naturel exceptionnel, et du savoir-faire des hommes. Dégustation d’huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc.

Visite des parcs à huîtres et moulières en voitures hippomobiles. Découverte d’un patrimoine naturel exceptionnel, et du savoir-faire des hommes. Dégustation d’huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc. .

Place René K’Dual Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 75 40 20 55 agmg50@orange.fr

English : Attelages des Grandes Marées

Visit the oyster beds and mussel farms in horse-drawn carriages. Discover an exceptional natural heritage and the know-how of the men. Tasting of oysters with a glass of white wine.

German :

Besichtigung der Austernparks und Moulières mit Pferdekutschen. Entdecken Sie ein außergewöhnliches Naturerbe und das Know-how der Menschen. Verkostung von Austern mit einem Glas Weißwein.

Italiano :

Visita ai banchi di ostriche e agli allevamenti di cozze in carrozze trainate da cavalli. Scoperta di un patrimonio naturale eccezionale e del know-how degli uomini. Degustazione di ostriche con un bicchiere di vino bianco.

Espanol :

Visita de los criaderos de ostras y mejillones en coche de caballos. Descubrimiento de un patrimonio natural excepcional y del saber hacer de los hombres. Degustación de ostras con una copa de vino blanco.

L’événement Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-05 par Coutances Tourisme