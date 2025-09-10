Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer
Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer mercredi 10 septembre 2025.
Attelages des Grandes Marées
Place René K’Dual Gouville-sur-Mer Manche
Visite des parcs à huîtres et moulières en voitures hippomobiles. Découverte d’un patrimoine naturel exceptionnel, et du savoir-faire des hommes. Dégustation d’huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc. .
Place René K’Dual Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 75 40 20 55 agmg50@orange.fr
