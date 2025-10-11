Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer

Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.

Attelages des Grandes Marées

Place René K’Dual Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 16:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Visite des parcs à huîtres et moulières en voitures hippomobiles. Découverte d’un patrimoine naturel exceptionnel, et du savoir-faire des hommes. Dégustation d’huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc. .

Place René K’Dual Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 75 40 20 55 agmg50@orange.fr

English : Attelages des Grandes Marées

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-02 par Coutances Tourisme