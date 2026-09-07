Informations pratiques

« Attendez, ce n’est pas fini, le meilleur arrive… » Par la Cie Ça Change Un Peu Samedi 7 novembre, 18h00 Ecole Elémentaire, Arc-en-Barrois Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T18:00:00+01:00 – 2026-11-07T19:30:00+01:00

Fin : 2026-11-07T18:00:00+01:00 – 2026-11-07T19:30:00+01:00

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la Médiathèque de la Haute-Marne, service de Département, en partenariat avec la Médiathèque d’Arc-en-Barrois présente ce spectacle de contes revisités.

Il était une fois… des contes de fées qui pendant des lustres ont proposé une image de la femme belle, douce, naïve, prête à tout par amour, rêvant d’être mariée à un beau prince courageux, sexy, avec un sourire d’une blancheur « Ultra Bright » et d’avoir beaucoup d’enfants.

Et si Blanche Neige était en fait une jeune fille très simplette.

Et si la méchante sorcière appelait « Car Glace » pour réparer son miroir.

Et si La Belle au Bois Dormant avait eu mauvaise haleine.

Et si le Prince était un petit un petit voyou.

Et si la petite Sirène sentait le hareng pas frais…

Mais attendez, ce n’est pas fini, le meilleur arrive…

Tout public à partir de 14 ans – 70 min

Renseignements au 03 25 01 19 61 – mediatheque@arc-en-barrois.com

Ecole Elémentaire, Arc-en-Barrois 14 rue Anatole Gabeur, 52210 ARC-EN-BARROIS Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 01 19 61 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@arc-en-barrois.com »}] [{« link »: « mailto:mediatheque@arc-en-barrois.com »}]

Contes revisités Parodie Conte

@Paul CHAVANCE