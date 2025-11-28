ATTENTION À LA TÊTE DE LA COMPAGNIE LE POLPESSE Lunel

ATTENTION À LA TÊTE DE LA COMPAGNIE LE POLPESSE

28 novembre 2025 19h00

Médiathèque Lunel Agglo

Tél 04 67 99 06 51

Tout public à partir de 6 ans Entrée libre sur réservation

Dans le cadre du dispositif Cirque portatif de la Verrerie, Pôle national cirque Occitanie Jonglage, antipodisme et danse

3 jongleuses, 1 baignoire, 100 balles, 11 massues et 12 tentacules.

Voici les éléments qui donneront vie à un univers sensible et intimiste dans lequel le public sera plongé pendant 45 mn.

Un spectacle qui célèbre la persévérance face à la chute, pour embrasser l’échec avec humour. Les corps se confondent avec le jonglage et le jonglage avec le corps. .

