ATTENTION À LA TÊTE DE LA COMPAGNIE LE POLPESSE Lunel vendredi 28 novembre 2025.
520 Avenue des Abrivados Lunel Hérault
28 novembre 2025 19h00
Médiathèque Lunel Agglo
Tél 04 67 99 06 51
Tout public à partir de 6 ans Entrée libre sur réservation
Dans le cadre du dispositif Cirque portatif de la Verrerie, Pôle national cirque Occitanie Jonglage, antipodisme et danse
3 jongleuses, 1 baignoire, 100 balles, 11 massues et 12 tentacules.
Voici les éléments qui donneront vie à un univers sensible et intimiste dans lequel le public sera plongé pendant 45 mn.
Un spectacle qui célèbre la persévérance face à la chute, pour embrasser l’échec avec humour. Les corps se confondent avec le jonglage et le jonglage avec le corps. .
520 Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 99 06 51
English :
november 28, 2025 ? 19h00
Lunel Agglo multimedia library
Tel: 04 67 99 06 51
All ages 6 and up ? Free admission on reservation
German :
28. November 2025 ? 19h00
Mediathek Lunel Agglo
Tel.: 04 67 99 06 51
Für alle ab 6 Jahren ? Freier Eintritt mit Reservierung
Italiano :
28 novembre 2025 ? 19h00
Biblioteca multimediale Lunel Agglo
Tel: 04 67 99 06 51
Aperto a tutte le età a partire dai 6 anni? Ingresso gratuito su prenotazione
Espanol :
28 de noviembre de 2025 ? 19h00
Biblioteca multimedia Lunel Agglo
Tel: 04 67 99 06 51
Abierto a partir de 6 años ? Entrada gratuita previa reserva
