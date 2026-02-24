Attention aux … Poissons d’avril ! Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Attention aux … Poissons d’avril !

Pour les 3 6 ans de 10h à 11h et pour les 7-11 ans de 15h à 16h30

Le 1er avril, MuséoSeine ouvre ses portes aux petits et grands blagueurs, farceurs et autres filous.

Viens te faire piéger au musée mais attention aux queues de poisson et gare aux hameçons, il

faudra être le plus rusé pour ne pas te faire attraper dans un filet.

Au musée, on s’en fish pas du 1er avril, c’est le jour des pires pitreries.

3-6 ans Un poisson de mai a sauté de la Seine pour atterrir dans le musée. Mais ça ne va pas du tout

nous sommes en avril et le 1er qui plus est. Essayons de le rattraper mais pas évident il est très

glissant. Des petits aventuriers sont-ils disponibles pour partir attraper ce petit chenapan et

retrouver le vrai poisson d’avril ?

7-11 ans 1er avril oblige, un guide facétieux a décidé qu’aujourd’hui il allait faire une visite complètement farfelue, pleine de surprises et de blagues à chaque pas. Les enfants devront observer, écouter et poser des questions car ils devront démêler le vrai du faux. .

