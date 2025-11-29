Attention Deficit Disorder – 4e édition Zoo Galerie Nantes

Attention Deficit Disorder – 4e édition Zoo Galerie Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 16:00 – 21:00

Gratuit : oui Entrée libre

La quatrième édition du festival Attention Deficit Disorder (trouble de l’attention) se tiendra dans les locaux du centre d’art Zoo à Nantes du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2025. Partant d’une réflexion sur les centres d’intérêt des artistes, sur ce qui alimente leur pratique, la manifestation met en place une programmation éclectique qui mélange les disciplines et les formats, passant indifféremment de la performance la plus débridée à la conférence la plus sérieuse, du concert immersif à la séquence de visionnage la plus divertissante. Comme son nom l’indique, Attention Deficit Disorder fait état d’un phénomène de société de plus en plus prégnant. Réel handicap comportemental dans sa version la plus sévère, le trouble de l’attention dans sa dimension métaphorique est le symptôme de nos (dys)fonctionnements relationnels de plus en plus préemptés par des réseaux « sociaux » envahissants et addictogènes, quand ils ne participent pas d’un véritable lavage de cerveau. Le festival ADD prend le contrepied de cette tendance qui menace notre santé et notre agilité mentales pour en faire le principe de sa programmation, transformant ce trouble en une réelle aptitude à déambuler à travers les sujets et dériver dans les zones d’intérêt, pour faire écho à l’ouvrage de Vanessa Theodoropoulou, Le monde en situation – La révolte sensible de l’Internationale situationniste, qui fera l’objet d’une lecture dans le cadre du festival. Cette année, l’accent sera mis sur la convivialité : l’entrée du centre d’art sera transformée en un lounge où les visiteurs pourront chiller et consulter les ouvrages des invités et de la micro librairie sur place, échanger avec les responsables du lieu, les artistes et les intervenants. Les festivaliers pourront aussi se restaurer à la cuisine légère et inspirée de La Plaisir et déguster des vins de pays tout au long de cette édition. Avec Morgane Baffier, Béatrice Balcou, Meg Boury, Antoine Caclin, Carole Douillard, Jill Gasparina, Arthur Fléchard, Julie Pellegrin, Vanessa Theodoropoulou, Yoann Thommerel.

Zoo Galerie Centre-ville Nantes 44100

02 55 11 88 45 http://www.zoogalerie.fr contact@zoogalerie.fr 0255118845 https://zoo-cac.fr/