Attention : licorne errante au Lucernaire Le Lucernaire Paris mercredi 12 novembre 2025.

Nous sommes chez les Wingfield, à Saint-Louis, dans l’Amérique des années 30. Amanda élève seule ses deux grands enfants, Tom et Laura. Elle est dépassée par l’éducation de ses enfants, connaît des difficultés financières et une sorte de crise existentielle. Tom, narrateur et personnage de la pièce, travaille dans un magasin de chaussures pour entretenir la famille mais il rêve de cinéma et d’évasion, de littérature surtout, et se vit comme poète.

Quant à la si fragile et boiteuse Laura, elle fait semblant d’aller à un cours de dactylo mais erre toute la journée dans la ville. À la maison, elle se réfugie dans sa chambre où elle collectionne des animaux en verre taillé. La pièce maîtresse de cette collection est une licorne, animal imaginaire et différent auquel elle s’identifie. Jim est un collègue de Tom et se trouve être un garçon pour lequel Laura vouait une passion quand elle était plus jeune. Amanda invite ce Jim à dîner dans l’espoir de le rendre amoureux de sa fille. Mais rien ne se passe comme prévu…

C’est avec La Ménagerie de verre que Tennessee Williams connaît, à trentre-quatre ans, une célébrité soudaine.

Du mercredi 12 novembre 2025 au dimanche 25 janvier 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h25

dimanche

de 17h30 à 18h55

Fermé le jeudi 01 janvier 2026

Fermé le jeudi 25 décembre 2025

Fermé le vendredi 14 novembre 2025

payant

De 10 à 32 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-12T22:00:00+01:00

fin : 2026-01-25T19:55:00+01:00

Le Lucernaire 53, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

