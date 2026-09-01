Informations pratiques

Lumbin

Atterro Folies

Scène Le Village Atterro Lumbin Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18

La Coupe Icare ne serait pas complète sans ses apartés clownesques, féeriques et musicaux.

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Scène Le Village Atterro Lumbin 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

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English :

The Coupe Icare would not be complete without its clowning, fairy-tale and musical asides.

L’événement Atterro Folies Lumbin a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse