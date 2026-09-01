AGENDA · Lumbin
Atterro Folies Lumbin
samedi 19 septembre 2026 · Lumbin
Informations pratiques
Lumbin
Atterro Folies
Lumbin Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La Coupe Icare ne serait pas complète sans ses apartés clownesques, féeriques et musicaux.
.
Lumbin 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Coupe Icare would not be complete without its clowning, fairy-tale and musical asides.
L’événement Atterro Folies Lumbin a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse