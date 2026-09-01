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AGENDA · Lumbin

Atterro Folies Lumbin

samedi 19 septembre 2026 · Lumbin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
38660 Lumbin
Département
Isère
Tarif

Lumbin

Atterro Folies

Lumbin Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :
2026-09-19

La Coupe Icare ne serait pas complète sans ses apartés clownesques, féeriques et musicaux.
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Lumbin 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99  office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

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English :

The Coupe Icare would not be complete without its clowning, fairy-tale and musical asides.

L’événement Atterro Folies Lumbin a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse