Atterro Mômes Lumbin
samedi 19 septembre 2026 · Lumbin
Informations pratiques
Lumbin
Atterro Mômes
Atterro Mômes Lumbin Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Icare Mômes, c’est un programme ludique et créatif pour nos bambins, curieux de tout connaître du monde volant…
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Atterro Mômes Lumbin 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info
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English :
Icare Mômes is a fun and creative program for toddlers curious about the world of flying?
L’événement Atterro Mômes Lumbin a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse
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