UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lumbin

Atterro Mômes Lumbin

samedi 19 septembre 2026 · Lumbin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Atterro Mômes
Ville
38660 Lumbin
Département
Isère
Tarif

Lumbin

Atterro Mômes

Atterro Mômes Lumbin Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Icare Mômes, c’est un programme ludique et créatif pour nos bambins, curieux de tout connaître du monde volant…
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Atterro Mômes Lumbin 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99  office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

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English :

Icare Mômes is a fun and creative program for toddlers curious about the world of flying?

L’événement Atterro Mômes Lumbin a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse

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