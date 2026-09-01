Informations pratiques

Lumbin

Atterro Show Aérien

Lumbin Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 07:30:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Icare show, ce sont toutes les démonstrations aériennes visibles dans le ciel et près du sol. Un spectacle aérien unique au monde qui a fait la réputation de la Coupe Icare.

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Lumbin 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

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English :

The Icare Show features all the aerial demonstrations visible in the sky and near the ground. It is an aerial spectacle unlike any other in the world, and it has made the Coupe Icare famous.

L’événement Atterro Show Aérien Lumbin a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse