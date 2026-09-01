Atterro Show Aérien Lumbin
samedi 19 septembre 2026 · Lumbin
Informations pratiques
Lumbin
Atterro Show Aérien
Lumbin Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 07:30:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Icare show, ce sont toutes les démonstrations aériennes visibles dans le ciel et près du sol. Un spectacle aérien unique au monde qui a fait la réputation de la Coupe Icare.
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Lumbin 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info
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English :
The Icare Show features all the aerial demonstrations visible in the sky and near the ground. It is an aerial spectacle unlike any other in the world, and it has made the Coupe Icare famous.
L’événement Atterro Show Aérien Lumbin a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse
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