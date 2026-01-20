ATTIFA DE YAMBOLÉ THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

ATTIFA DE YAMBOLÉ

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Début : 2026-02-12 21:00:00

fin : 2026-02-14 22:10:00

2026-02-12

Anne-Sybille Couvert et sa collègue sont enchantées par leur voyage. Une de ces aventures qui semble nous ouvrir les yeux autant que les synapses ! Une révélation qu’elles ont plus que tout envie de partager. Et ça tombe à pic, de retour de voyage, ces deux bibliothécaires ont écrit un conte !

Rentrées conquiiiises , ces deux collègues, l’une sourde, l’autre entendante, s’essaient aux traditions du Conte africain, avec une maladresse empreinte de racisme inconscient et des préjugés des bien-pensantes.

Sous la comédie burlesque, nous vous invitons à partager cette réflexion autour des stéréotypes raciaux et sur le handicap, incrustés dans l'inconscient collectif. Rires caustiques assurés parce qu'on a tous déjà croisés une Anne-Sybille au retour des vacances !

Anne-Sybille Couvert and her colleague are delighted with their trip. One of those adventures that seems to open our eyes as much as our synapses! A revelation they’re more than eager to share. And just at the right moment, these two librarians have written a story just back from their trip!

