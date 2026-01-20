ATTIFA DE YAMBOLÉ THEATRE DU GRAND ROND Toulouse
ATTIFA DE YAMBOLÉ THEATRE DU GRAND ROND Toulouse jeudi 12 février 2026.
ATTIFA DE YAMBOLÉ
THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 14 EUR
Début : 2026-02-12 21:00:00
fin : 2026-02-14 22:10:00
2026-02-12
Anne-Sybille Couvert et sa collègue sont enchantées par leur voyage. Une de ces aventures qui semble nous ouvrir les yeux autant que les synapses ! Une révélation qu’elles ont plus que tout envie de partager. Et ça tombe à pic, de retour de voyage, ces deux bibliothécaires ont écrit un conte !
Rentrées conquiiiises , ces deux collègues, l’une sourde, l’autre entendante, s’essaient aux traditions du Conte africain, avec une maladresse empreinte de racisme inconscient et des préjugés des bien-pensantes.
Sous la comédie burlesque, nous vous invitons à partager cette réflexion autour des stéréotypes raciaux et sur le handicap, incrustés dans l’inconscient collectif. Rires caustiques assurés parce qu’on a tous déjà croisés une Anne-Sybille au retour des vacances ! 10 .
Anne-Sybille Couvert and her colleague are delighted with their trip. One of those adventures that seems to open our eyes as much as our synapses! A revelation they’re more than eager to share. And just at the right moment, these two librarians have written a story just back from their trip!
