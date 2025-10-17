[Attraction] La Grande Roue de Dieppe Dieppe

[Attraction] La Grande Roue de Dieppe

Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime

Embarquez à bord de la Grande Roue du Quai Henri IV et vivez un moment suspendu et hors du temps !

Un panorama insolite à 32 mètres de hauteur vous attend pour (re)découvrir Dieppe de jour ou de nuit, la beauté des monuments, le port et ses bateaux, la mer ou encore les ponts.

> 24 cabines éclairées et fermées accessibles jusqu’à 6 personnes vous transportent pour 3 tours

> L’attraction dispose de 2 nacelles spéciales l’une est conçue pour accueillir une personne en fauteuil roulant et un accompagnant, elle est totalement dédicacée par le designer Pop Art Hambly.

> L’autre est classée VIP . Cette cabine luxe confortable permet d’embarquer deux ou quatre personnes pour trente minutes. Le temps de déguster le champagne (ou une boisson sans alcool) compris dans le tarif spécial de 89 €.

De 14h à 22h les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, hors vacances scolaires.

De 11h à 23h pendant les vacances et week-end. .

Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 29 55 33 Brenda@amusements.fr

