Attraction(s) devant la salle polyvalente Alain Carillon Saint-Loup-Géanges

devant la salle polyvalente Alain Carillon Avenue de la Gare Saint-Loup-Géanges Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 20:00:00

2025-10-18

Le Magasin présente Attraction(s), micro-festival de spectacles de rues et de chemins, le samedi 18 octobre 2025 à Saint-Loup-Géanges (71). Pour sa 3ème édition, l’événement s’installe entre la salle polyvalente et un véritable chapiteau de cirque un lieu convivial où se mêlent arts du cirque, musique et rencontres.

Au programme l’atelier participatif Pistacol de la Cie Titanos, le manège poétique Le Circophone du Cirque Plein d’Air, et le duo acrobatique Faudrait pas rester plantés là de La Folle Allure. La journée s’achèvera sur un apéro-mix tropical avec Buenavibra DJ et des food trucks locaux.

Entre deux spectacles ateliers cirque, vélos bizarres, monocycles, petite restauration et bar sous chapiteau.

Organisé par l’association Le Magasin avec le soutien de la mairie, le festival défend un accès à la culture pour tous, en milieu rural, à prix abordable, et dans une ambiance simple, joyeuse et collective.

Un rendez-vous à partager en famille, entre amis… n’hésitez pas à venir en vélo. (Et l’évènement est maintenu si il pleut) .

devant la salle polyvalente Alain Carillon Avenue de la Gare Saint-Loup-Géanges 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 15 25 99 association.lemagasin@gmail.com

