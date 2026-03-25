Attrape-moi si tu peux !

Place de la Cuve Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

3ème édition de l’animation Attrape-moi si tu peux ! sur le thème de Pâques.

Au programme:

ateliers créatifs

chasse aux oeufs

création de marques-pages

basket tri (jeu autour du tri)

déguisements

jeux

Animations gratuites. .

Place de la Cuve Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 83 04 msd.bar@aube.fr

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English :

L’événement Attrape-moi si tu peux ! Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne