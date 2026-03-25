Attrape-moi si tu peux ! Bar-sur-Seine
Attrape-moi si tu peux ! Bar-sur-Seine mercredi 15 avril 2026.
Attrape-moi si tu peux !
Place de la Cuve Bar-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15
3ème édition de l’animation Attrape-moi si tu peux ! sur le thème de Pâques.
Au programme:
ateliers créatifs
chasse aux oeufs
création de marques-pages
basket tri (jeu autour du tri)
déguisements
jeux
Animations gratuites. .
Place de la Cuve Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 83 04 msd.bar@aube.fr
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English :
L’événement Attrape-moi si tu peux ! Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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