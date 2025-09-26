Attribution du prix littéraire Agrippa d’Aubigné Saint-Jean-d’Angély

vendredi 26 septembre 2025.

Attribution du prix littéraire Agrippa d’Aubigné

Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Repas / Débat

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Attribution du 47ème prix littéraire Agrippa d’Aubigné par le Lions Club de Saint-Jean d’Angély en mairie à 18h suivi d’un dîner débat dans la salle des fêtes.

Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 87 15 13 lions-saintjeandangely@myassoc.org

Verleihung des 47. Literaturpreises Agrippa d’Aubigné durch den Lions Club Saint-Jean d’Angély im Rathaus um 18 Uhr, gefolgt von einer Dinnerdebatte im Festsaal.

Il 47° premio letterario Agrippa d’Aubigné sarà assegnato dal Lions Club Saint-Jean d’Angély alle 18.00 nel municipio, seguito da una cena e da un dibattito nella sala del villaggio.

La 47ª edición del premio literario Agrippa d’Aubigné será entregada por el Club de Leones de Saint-Jean d’Angély a las 18.00 horas en el ayuntamiento, seguida de una cena y un debate en la sala del pueblo.

