ATUA BLUES – GRANT HAUA ET DAVID NOEL – LA LUNA NEGRA Bayonne

ATUA BLUES – GRANT HAUA ET DAVID NOEL Début : 2026-04-03 à 20:30. Tarif : – euros.

Atua Blues marque la rencontre musicale entre Grant Haua, le phénomène blues Maori et David Noël, alias Feelgood Dave, le chanteur des SuperSoul Brothers. Atua Blues est une magique incarnation rare, précieuse et sacrée où le passé, le présent et le futur du Blues entrent en collision. Ce duo atypique transforme les notes en émotions et nous les fait ressentir de manière si familières et inédites, comme si nous les entendions pour la première fois à chaque écoute. Fort de 11 titres « Two Roots », leur album paru en octobre dernier sur le label Dixiefrog, a déjà séduit nombre de fans de ces deux artistes rares grâce à des titres tels que la poignante reprise du mythique « Amazing Grace », le « tubesque « < » River Blues » aux accents country, la quintessence slow blues de « I Get The Blues », la parfaite rencontre de leurs cultures Maori et occitanes sur une version étonnante de « My Sweet Lord », le parfait hommage au Delta Blues de « Who’s Gonna Save My Soul » ou bien encore le plaidoyer pour la planète de « What Have You Done » clôturant l’opus sur une note engagée. Avec : Grant Haua et David Noël Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64