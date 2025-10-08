DOM JUAN – LA PYRAMIDE Bagnols Sur Ceze

DOM JUAN – LA PYRAMIDE Bagnols Sur Ceze mercredi 8 octobre 2025.

DOM JUAN Début : 2025-10-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Une adaptation éclatante de modernité. Dom Juan est introuvable. Accusé de fuite et de trahison par la famille de sa promise Dona Elvire, une chasse à l’homme s’engage. Sganarelle, meilleur ami et serviteur de Dom Juan, tente de raisonner ce dernier pendant leur périple pour lui éviter une mort certaine. Dom Juan est déjà à la recherche d’un nouveau cœur à séduire… Le texte original, conservé et respecté, est projeté dans un univers urbain entre rap et hip-hop. La musique, la danse, les expressions et les styles vestimentaires de notre époque deviennent l’écrin qui sublime le texte. Découvrez ou redécouvrez cet immense chef-d’œuvre grâce à la modernité du travail de Tigran Mekhitarian qui traite la langue de Molière avec la fougue et le flow du phrasé d’aujourd’hui. Au cœur de sa mise-en-scène : l’impro, le rap et l’énergie d’une jeunesse française qui trouve son identité dans des codes urbains. « Un très beau moment qui émeut, subjugue, fait réfléchir… » Le Figaro.Mise en scène : Tigran Mekhitarian / Avec : Théo Askolovitch, Arthur Gomez, Marie Mahé et Tigran Mekhitarian

LA PYRAMIDE RUE RACINE 30200 Bagnols Sur Ceze 30