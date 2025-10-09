ATUA BLUES – LA LUNA NEGRA Bayonne

Grant Haua et Feelgood daveATUA Blues c’est le rencontre au sommet de deux cultures autour d’un dénominateur commun : le blues et son cousin rhythm ‘n’ blues.A la base de ce projet on retrouve d’un côté le bluesman Maori Grant Haua qui, depuis 2021, a patiemment construit son ancrage hexagonal à travers 3 albums et de nombreux concerts et de l’autre côté David « Nono » Noël, alias Feelgood Dave, le charismatique chanteur des incandescents SuperSoul Brothers, le groupe de rhythm ‘n’ blues originaire de Pau.La rencontre de ces deux artistes chaleureux, généreux et solaires ne pouvait que déboucher sur l’envie d’un projet en commun. C’est ainsi qu’est né à l’automne 2024 le projet Atua Blues, dont le duo a définitivement validé le légitimité du côté de Memphis où ils ont atteint en janvier 2025 la ½ finale de l’International Blues Challenge, la grande messe annuelle du blues mondial.L’étape suivante ne pouvait qu’être un album à paraître en octobre 2025 sur le label Dixiefrog.Un disque magique où chacun des deux donne le meilleur de lui-même, apportant au pot commun sa propre culture dans un parfait mélange de tradition, de modernité et de son folklore local (Maori pour l’un, occitan pour l’autre).C’est donc tout cela qu’il vous sera loisir de découvrir sur la scène de la Luna Negra, étape devenue incontournable pour les deux musiciens.noms des artistes : Grant Haua – David « Feelgood Dave » Noêldurée du spectacle : 1h45recommandation d’age à partir de : 12 ans

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64