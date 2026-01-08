Atypik’kfé Centre socioculturel Maison Pour Tous Châtillon-sur-Thouet
Gratuit
Le CSC l’Arpentèle propose le 10 janvier, Atypik’kfé temps d’échange de 10h à 12h dans le cadre de l’intervention de Fiona Delorge neuropsychiatre.
Ce moment est à destination des parents et enfants porteurs de troubles neurodéveloppementaux, des professionnels enseignants.
Dans les locaux du CSC l’Arpentèle .
Centre socioculturel Maison Pour Tous 9 rue Paul -Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 famille.mptchatillon@csc79.org
