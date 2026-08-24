Atypiques Maison des services publics Cérences

Informations pratiques

Cérences

Atypiques

Maison des services publics 9 Place du Marché Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 18:00:00

fin : 2026-10-07 19:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche

Durée 1h

Âge 10 ans +

Quels mots utiliser pour dire la différence ?

Jouant avec le code de l’exposé pour tout de suite le faire dérailler, Atypiques questionne la puissance paradoxale du langage nommer mais aussi assigner. Décrire et soulager, mais aussi enfermer.

La comédienne déplie un paravent aux allures de malle aux trésors et revient aux racines de termes qui nous paraissent pourtant évidents, transparents. Normal. Ordinaire. Autiste. Autre. Typique. Extraordinaire. Une parole plus intime se tisse, entre témoignage et confession, sur l’expérience de l’autisme au sein d’une fratrie et sur la pression sociale de la normativité. Un spectacle sensible et poétique, ludique et interactif. .

Maison des services publics 9 Place du Marché Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10

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English : Atypiques

L’événement Atypiques Cérences a été mis à jour le 2026-08-24 par CD50 Culture