Atypiques Gymnase Jean Allasseur Montereau-Fault-Yonne

Atypiques Samedi 4 octobre, 10h30 Gymnase Jean Allasseur Seine-et-Marne

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

À partir de 10 ans

Durée 1 heure (45 minutes de spectacle suivies de 15 minutes d’échange avec le public)

Résumé

Quels mots utiliser pour dire la différence ?

Jouant avec le code de l’exposé pour toute suite le faire dérailler, Atypiques questionne la puissance paradoxale du langage : nommer mais aussi assigner. Décrire et soulager, mais aussi enfermer. La comédienne déplie un paravent aux allures de malle aux trésors et revient aux racines de termes qui nous paraissent pourtant évidents, transparents.

Normal. Ordinaire. Autiste. Autre. Typique. Extraordinaire.

À la dérive autour des mots et de leur sens se noue ainsi une parole plus intime, entre témoignage et confession, sur l’expérience de l’autisme au sein d’une fratrie et sur la pression sociale de la normativité. Un spectacle sensible et poétique, ludique et interactif.

Presse

« Pour Atypiques, le décor est simple et fait office de concept en lui-même qui définit toute la dramaturgie du spectacle. Des morceaux de mots découpés en préfixes, suffixes, radicaux, sont disposés sur une structure légère en forme de paravent. À partir de ce dispositif, Emma Pasquer propose une danse du langage, invente une gestuelle pour chaque mot, et son corps en mouvement donne à la langue une résonance singulière. Comme si, en associant le verbe au geste, le sens des mots s’éclairait d’un jour nouveau. Comment définir son frère pas comme les autres ? Comment entrer en contact avec lui quand notre unique moyen de communication passe par la parole ? Comment être la grande sœur d’un petit frère littéralement extra-ordinaire ? »

Marie Plantin, Sceneweb

Distribution & Partenaires

Conception/Jeu – Emma Pasquer

Dramaturgie/Co-écriture – Claire Besuelle

Création musicale – François Merlin

Scénographie – Cerise Guyon

Régie – Mathilde Dien, Lucille Vermeulen, Anaëlle Rosich (en alternance)

Une production – Cie Les EduLs

Coproductions – Ville des Lilas (avec le soutien du département de Seine Saint-Denis), Lilas en Scène, Ateliers Médicis

Avec le soutien de la DRAC Île de France (via Lilas en Scène au titre de l’aide à la résidence), de la Région Île-de-France (au titre de l’aide à la diffusion), du Conseil départemental du Val d’Oise, du Conseil départemental de la Seine Saint-Denis, de la ville des Lilas, de la ville de Cormeilles-en-Parisis, de Lilas en Scène, des Ateliers Médicis, du théâtre de l’Usine à Éragny, d’Anis Gras – le lieu de l’Autre et de l’Échangeur de Bagnolet, de la ville de Paris (au titre de l’aide à la diffusion) et de la fondation Philippe Sibieude, sous égide de la fondation John Bost.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Internet : https://www.leseduls.fr/atypiques

Gymnase Jean Allasseur rue Gué pucelle, 77130 Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne 77130 Seine-et-Marne Île-de-France

Compagnie Les EduLs – Emma Pasquer theatre danse

Michael Barriera – ville des Lilas