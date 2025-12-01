AU 26, FOYER D’URGENCE THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : 2025-12-17 20:30:00
fin : 2025-12-20 21:30:00
Au 26, c’est un foyer d’accueil d’urgence pour mineurs en danger. Ils débarquent ici à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, pour quelques heures ou plusieurs mois…
Dans l’enchaînement à bout de souffle qu’impose la course effrénée de l’urgence, il faut tenir encore et encore, jusqu’à l’asphyxie… pourquoi au juste ?
Un seul-en-scène puissant, drôle et émouvant, entre dentelle et artillerie lourde. 13 .
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77
English :
Au 26 is an emergency shelter for minors in danger. They arrive here at any time of the day or night, for a few hours or several months?
German :
Im Haus 26 befindet sich eine Notunterkunft für gefährdete Minderjährige. Sie kommen hier zu jeder Tages- und Nachtzeit an, für ein paar Stunden oder mehrere Monate
Italiano :
Il numero 26 è un rifugio di emergenza per minori in pericolo. Arrivano qui a qualsiasi ora del giorno e della notte, per poche ore o per diversi mesi?
Espanol :
El número 26 es un centro de acogida de emergencia para menores en peligro. Llegan aquí a cualquier hora del día o de la noche, durante unas horas o varios meses…
